Ao lado de Putin, Merkel defende acordo nuclear com Irã

Em Sochi, ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, defendeu nesta sexta-feira (18/05) o acordo nuclear com o Irã e as negociações para que o pacto seja mantido após a saída dos Estados Unidos.

"Falamos sobre a complexa situação criada com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano. Este acordo não é prefeito, mas é melhor do que nenhum acordo", disse Merkel, durante a entrevista coletiva ao lado de Putin .

Merkel lembrou que "Alemanha, Reino Unido e França e todos nossos colegas na União Europeia apoiam este acordo e seguiremos apoiando no futuro".

A Rússia concorda com a União Europeia (UE) sobre a necessidade de manter o pacto alcançado entre o Irã e os 5+1 (os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha) para limitar o programa nuclear iraniano.

Putin recebeu Merkel em Sochi com um buquê de rosas

As ameaças do presidente americano, Donald Trump, de bloquear um projeto de um gasoduto teuto-russo também foram tema no encontro entres os líderes. O chamado Nord Stream 2 levará gás da Rússia ao norte da Europa através do Mar Báltico.

"Trump está promovendo os interesses de seus negócios para garantir as vendas de gás natural liquefeito no mercado europeu”, minimizou Putin.

O presidente russo garantiu que o abastecimento de gás para a Europa através da Ucrânia, que depende das taxas cobradas por essa operação, vai continuar após o lançamento do novo gasoduto e garantiu que Moscou não tem interesse em interromper o fornecimento via território ucraniano se for economicamente conveniente.

Merkel também enfatizou a necessidade de garantir à Ucrânia que o fornecimento através do seu território continuará. Putin destacou que tem interesse em negociar com Kiev.

Vários países europeus opõem-se ao novo gasoduto, incluindo a Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram que o projeto poderia colocar em risco a segurança energética da Europa. O principal temor é que a Rússia interrompa o abastecimento via território ucraniano quando o Nord Stream 2 for inaugurado.

No encontro, os líderes conversaram ainda sobre a guerra na Síria e o conflito na Ucrânia.

CN/efe/lusa/rtr/afp

