Aliados ocidentais bombardeiam a Síria

O presidente americano Donald Trump anunciou na madrugada desta sábado (14/04) que Estados Unidos, França e Reino Unido lançaram bombardeios conjuntos a bases militares na Síria que, segundo acreditam, seriam utilizadas para armazenar armas químicas. A ação militar ocidental é uma resposta ao ataque químico em Duma no último sábado.

Fortes explosões foram registradas na capital síria, Damasco, durante o discurso de Trump. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ONG baseada em Londres, os bombardeios atingiram numerosas bases militares e dois centros de pesquisa.

O secretário americano da Defesa, Jim Mattis, informou ao Pentágono que o bombardeio deste sábado foi mais forte do que o do ano passado e destruíram cerca de 20% do poderio militar aéreo de Assad.

Ao todo, três unidades militares foram alvo da ação: um centro de pesquisa em Damasco ligado à produção de armamentos, um depósito de armas químicas em Homs e um centro de armazenamento de armas e posto de comando próximo a Homs.

Os militares americanos afirmaram que o bombardeio durou cerca de 70 minutos, e que novos ataques só ocorrerão se o regime Assad voltar a usar armas químicas. "Neste momento trata-se de uma operação única", disse Mattis.

A TV estatal síria informou que o sistema de defesa aéreo do regime conseguiu abater 13 mísseis sobre Damasco. O chefe do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos, Joseph Dunford, disse não ter informação sobre qualquer resposta do regime sírio ao bombardeio.

Um oficial leal a Assad disse à agência Reuters que cerca de 30 mísseis foram disparados no ataque, um terço dos quais foi interceptado pelo regime. "Nós absorvemos o ataque. Recebemos um alerta da Rússia e evacuamos todas as bases militares dias atrás."

Rússia alerta para "consequências"

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que "tais ações não ficarão sem consequências." O ministério russo do Exterior disse que o ataque à capital síria "veio justamente no momento em que o país tinha uma chance de paz."

"Boas almas não serão humilhadas", tuitou a Presidência da Síria logo após o início dos bombardeios. A mídia estatal condenou os ataques como "flagrante violação da lei internacional" e "fadados ao fracasso".

Ao longo dos últimos dias, Trump reuniu-se com conselheiros militares e conversou com aliados para decidir como responder ao uso de armas químicas Duma, último bastião dos rebeldes em Ghouta Oriental, na periferia de Damasco.

"Nós estamos preparados para sustentar essa resposta até o regime sírio parar de usar agentes químicos proibidos", disse Trump, acrescentando que não pretende manter uma presença americana "indefinida" na região.

"O propósito das nossas ações esta noite é estabelecer um forte elemento disuasivo contra a produção, disseminação e uso de armas químicas."

Theresa May: "Sem alternativas"

Logo após o anúncio de Trump, a primeira-ministra britânica Theresa May divulgou um comunicado dizendo que ao Reino Unido "não resta alternativa" a não ser o uso da força na Síria. "Nós não podemos permitir a normalização do uso de armas químicas – seja dentro da Síria, seja nas ruas do Reino Unido ou em qualquer outro lugar do mundo", informa o comunicado.

May disse que os bombardeios visavam especificamente a destruir a capacidade de Assad de usar armas químicas, e que a coalizão dos três países não tem a intenção de interferir na guerra civil da Síria ou forçar uma mudança de regime.

Macron: Assad cruzou a 'linha vermelha'

O presidente francês Emmanuel Macron disse que a operação conjunta mirou o "arsenal químico clandestino" do governo sírio.

O ataque em Duma na última semana "cruzou a linha vermelha para a França", afirmou Macron. "Nós não podemos tolerar a trivialização do uso de armas químicas que apresentam um perigo imediato para o povo sírio e para nossa segurança coletiva."

Os três aliados ocidentais disseram esta semana ter encontrado evidências de que o governo do presidente Bashar al-Assad foi o responsável pelo ataque do último sábado e que o regime teria que pagar o preço por utilizar armas químicas.

Mais cedo nesta sexta-feira, o porta-voz da Casa Branca, Raj Shah, disse que "Trump vai responsabilizar o governo sírio. Ele também vai responsabilizar os russos e os iranianos que estão apoiando este regime."

Trump se dirige a Rússia e Irã

Trump também usou seu discurso para se dirigir diretamente aos principais apoiadores de Assad, Rússia e Irã.

"Que tipo de nações querem estar associadas com um assassino em massa de homens, mulheres e crianças inocentes?", disse o presidente americano. "As nações do mundo podem ser julgadas pelos amigos que mantêm."

Trump também acusou o president russo, Vladimir Putin, de falhar em sua promessa de que cuidaria para que o regime sírio destruísse seu arsenal de armas químicas.

FF/ap/rtrt/afp/dpa