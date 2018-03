Alemanha vai de verde à Copa de 2018 | Siga a cobertura dos principais eventos esportivos mundiais | DW | 20.03.2018

O verde é a cor da esperança. E a Alemanha espera repetir na Rússia os feitos de Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962) e conquistar o tão sonhado pentacampeonato mundial. Para tal, a seleção alemã voltou às origens: o uniforme reserva será verde, com design semelhante ao usado na Copa do Mundo de 1990, vencido justamente pela Nationalelf.

O novo uniforme foi apresentado nesta terça-feira (20/03) em Düsseldorf. Assim como a camisa titular, revelada em fevereiro, a versão reserva remete visivelmente ao uniforme utilizado na Copa do Mundo da Itália, em 1990, com mosaicos em diferentes tons de verde. A estreia do novo uniforme será justamente contra a Espanha, na sexta-feira, em Düsseldorf.

A cor verde começou a ser usada como uniforme reserva pela Alemanha após o fim do banimento imposto ao país depois da Segunda Guerra. A Nationalelf ficou de fora do Mundial de 1950 e retornou às Copas em 1954, na Suíça.

A Alemanha alcançou vitórias memoráveis com a camisa verde: 6 a 1 contra a Áustria na semifinal do Mundial de 1954; 3 a 1 contra a Inglaterra nas quartas de final da Eurocopa de 1972, em Wembley; e na classificação à final da Copa do Mundo de 1990, depois de eliminar a Inglaterra nas penalidades.

Em todas as grandes conquistas da Alemanha, Copas do Mundo (1954, 1974 e 1990) e Eurocopas (1972, 1980 e 1996), a Nationalelf atuou com o uniforme reserva em cor verde – única exceção: Mundial do Brasil, quando usou uma camisa inspirada no uniforme principal do Flamengo.

Jogadores da Alemanha celebram a classificação à final da Copa de 1990, depois de eliminar a Inglaterra nos pênaltis

A origem da cor verde é pouco emocionante. Verde é a cor do brasão da Federação Alemã de Futebol (DFB). Circula na internet, em alguns fóruns, a lenda de que a Alemanha escolheu o verde para seu uniforme reserva porque a Irlanda foi o primeiro país que aceitou enfrentar a seleção alemã depois da Segunda Guerra. No entanto, as duas primeiras partidas da Nationalelf no pós-guerra foram contra a Suíça, em novembro de 1950 e em abril de 1951.

O uniforme tradicional da Alemanha é branco e preto, embora a bandeira alemã seja composta por faixas horizontais em preto, vermelho e amarelo (dourado). A explicação é histórica: branco e preto são as cores da Prússia e também da Ordem Teutônica (ordem militar cruzada vinculada à Igreja Católica, formada em 1190 para auxiliar germânicos feridos nas Cruzadas). O vermelho, usado como uniforme reserva na Copa do Mundo de 2006, por exemplo, remete ao complemento das cores da bandeira do Império Alemão (preto, branco e vermelho).

A Copa do Mundo de 1998, na França, foi a última em que a Alemanha jogou de verde. Já em Eurocopas, a Nationalelf se apresentou de verde pela última vez em 2016, também na França. Ambas as competições não levaram à conquista.

Na Copa do Mundo da Rússia, a Alemanha está posicionada como visitante no confronto com a Suécia – a terceira partida da Nationalelf pelo Grupo F. Muito provavelmente, a Alemanha usará seu uniforme verde, repetindo a constelação da Copa do Mundo de 1974, quando derrotou a Suécia por 4 a 2 na segunda fase de grupos.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App