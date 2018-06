Alemanha vai à Copa com Manuel Neuer

O treinador da seleção alemã, Joachim Löw, definiu nesta segunda-feira (04/06) os 23 jogadores escolhidos para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Os quatro atletas cortados da pré-lista de 27 jogadores anunciada em 15 de maio são o goleiro Bernd Leno, o zagueiro Jonathan Tah e os atacantes Leroy Sané e o atacante Nils Petersen.

Dos quatro atletas cortados, Petersen, Sané e Rudy atuaram no amistoso de domingo contra a Áustria. Os comandados por Löw saíram derrotados, em Klagenfurt. Mesut Özil abriu o placar na primeira etapa, mas a Alemanha foi dominada pela seleção austríaca e sofreu a virada no segundo tempo. Petersen foi o 24º jogador a estrear com a camisa da Nationalelf desde a conquista da Copa do Mundo de 2014.

Os quatro atletas cortados foram notificados pessoalmente por Löw e deixam o centro de treinamento no Tirol do Sul, na parte italiana dos Alpes, ainda nesta segunda-feira. Dos cortados, Tah, Sané e Leno estiveram no elenco da Eurocopa de 2016, enquanto Leno foi campeão na Copa das Confederações, em 2017, na Rússia. Petersen fez parte do grupo medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016.

Do grupo atual, Sebastian Rudy, Julian Brandt e Marco Reus tinham sido cortados da lista final da Eurocopa 2016. Reus, atacante do Borussia Dortmund que tinha sido cortado também da Copa do Mundo de 2014, participará de seu primeiro grande torneio com a seleção da Alemanha. O meia Leon Goretzka foi cortado para o Mundial no Brasil, mas que faz parte do grupo na Rússia.

O penúltimo amistoso serviu também como teste para o goleiro e capitão da Nationalelf, Manuel Neuer. Ele atuou durante os 90 minutos e mostrou estar recuperado de sua lesão no pé esquerdo. Sem culpa nos gols sofridos, Neuer teve algumas intervenções importantes, que evitaram um placar ainda mais amargo para os comandados por Löw.

"Depois de tanto tempo [sem jogar], foi um bom retorno de Neuer. Ele defendeu uma ou duas bolas super bem. Mas a derrota me irrita. Não fizemos as coisas da maneira que pretendíamos", afirmou Löw. "Estivemos muito desleixados no jogo. Se jogarmos assim, não temos chance na Rússia. Há muito trabalho a fazer."

Löw ficou irritado com atuação da Alemanha em amistoso contra Áustria: "Se jogarmos assim, não temos chance na Rússia"

Cronograma

No cronograma da seleção alemã, os 23 atletas convocados por Löw farão um último teste antes do Mundial – contra a Arábia Saudita, em 8 de junho, em Leverkusen. A viagem para Moscou – base da seleção alemã durante a Copa – está marcada para 12 de junho.

Na primeira fase, a Alemanha estreia contra o México, em 17 de junho, no estádio Luzhniki – o mesmo em que será disputada a grande final. Na sequência, joga contra a Suécia, em 23 de junho, em Sochi, e encerra a fase de grupos contra a Coreia do Sul, em 27 de junho, em Kazan.

Os 23 convocados

Atleta (clube/país) – participação em Copas – jogos pela seleção (gols)

Goleiros:

Manuel Neuer (Bayern de Munique/ALE) – Copa: 2010 e 2014 – 75 jogos

Marc-André ter Stegen (Barcelona/ESP) – Copa: estreia – 19 jogos

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain/FRA) – Copa: estreia – 3 jogos

Laterais:

Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE) – Copa: estreia – 28 jogos (3)

Jonas Hector (Colônia/ALE) – Copa: estreia – 37 jogos (3)

Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim/ALE) – Copa: estreia – 6 jogos (0)

Zagueiros:

Mats Hummels (Bayern de Munique/ALE) – Copa: 2014 – 63 jogos (5)

Jérôme Boateng (Bayern de Munique/ALE) – Copa: 2010 e 2014 – 70 jogos (1)

Niklas Süle (Bayern de Munique/ALE) – Copa: estreia – 10 jogos (0)

Antonio Rüdiger (Chelsea/ING) – Copa: estreia – 24 jogos (1)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach/ALE) – Copa: 2014 – 17 jogos (0)

Meio-campistas:

Sami Khedira (Juventus/ITA) – Copa: 2010 e 2014 – 74 jogos (7)

Sebastian Rudy (Bayern de Munique/ALE) – Copa: estreia – 25 jogos (1)

Ilkay Gündogan (Manchester City/ING) – Copa: estreia – 25 jogos (4)

Leon Goretzka (Schalke 04/ALE) – Copa: estreia – 15 jogos (6)

Toni Kroos (Real Madrid/ESP) – Copa: 2010 e 2014 – 82 jogos (12)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain/FRA) – Copa: 2014 – 43 jogos (6)

Mesut Özil (Arsenal/ING) – Copa: 2010 e 2014 – 90 jogos (23)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen/ALE) – Copa: estreia – 15 jogos (1)

Atacantes:

Thomas Müller (Bayern de Munique/ALE) – Copa: 2010 e 2014 – 90 jogos (38)

Marco Reus (Borussia Dortmund/ALE) – Copa: estreia – 30 jogos (9)

Timo Werner (RB Leipzig/ALE) – Copa: estreia – 13 jogos (7)

Mario Gómez (Stuttgart/ALE) – Copa: 2010 – 74 jogos (31)

