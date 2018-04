Alemanha teve o abril mais quente de sua história

O abril deste ano foi o mais quente já registrado na Alemanha desde o início da medição, em 1881, segundo divulgou nesta segunda-feira (30/04) o Serviço Alemão de Meteorologia (DWD). A média de temperatura foi de 12,4º C, ultrapassando o recorde de 2009, que era de 11,8º C.

Abril teve primavera com cara de verão na Alemanha

Apesar de abril ter começado com termômetros no negativo e com neve, o mês teve temperaturas médias 5 graus mais quentes do que o registrado por medições internacionais entre os anos de 1961 e 1990 e 4 graus maiores do que no período de 1981 e 2010.

O recorde de temperatura média foi registrado em Berlim, com 13,8º C. Já o estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, foi o mais frio, com média de 9,9º C.

Berlim teve a maior temperatura média

No dia mais quente deste mês, as temperaturas chegaram a 30,4º C na cidade de Ohlsbach, no sul da Alemanha.

Além de quente, abril foi também seco e ensolarado. Com mais de 225 horas de sol, a quantidade de luz solar ultrapassou de longe a média para o mês, que é 152 horas. Já a quantidade de chuvas foi cerca de 40% menor do que o esperado para o período.

Abril bate recorde também em horas de sol

A primavera com clima de verão, porém, deve fazer uma pausa nos próximos dias. Segundo a previsão do DWD, as temperaturas devem cair até 8 graus no início de maio.

CN/dpa/ots

