Alemanha receberá 10 mil refugiados em novo sistema da UE

A Alemanha se comprometeu a receber em 2018 10 mil refugiados do Oriente Médio e do norte da África, como parte do programa europeu de realocação de refugiados, informou nesta quinta-feira (19/04) o comissário para a migração da União Europeia (UE), Dmitris Avramopoulos.

Considerando que outros países da UE concordaram em acolher outros 40 mil refugiados, os alvos do programa de reassentamento serão atingidos e provavelmente excedidos, avaliou Avramopoulos após reunião com o Ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer.

"O governo alemão está mais uma vez na vanguarda em matéria de solidariedade internacional", exaltou o comissário. A nova leva de refugiados é de 70% de sírios, além de cidadãos de países como o Afeganistão, Iraque e Paquistão.

O programa, que recebe financiamento de 500 milhões de euros da UE e foi anunciado no ano passado, visa possibilitar uma rota segura às pessoas que necessitam de acolhimento, evitando a ação de atravessadores e traficantes de pessoas. Até o fim de 2019, ao menos 50 mil refugiados deverão ser recebidos na Europa.

Avramopoulos pediu ainda que a Alemanha remova os controles de fronteira introduzidos durante o auge da crise migratória em 2015, quando quase um milhão de pessoas chegaram ao país em busca de abrigo.

O tratado de Schengen – que garante a livre-circulação de pessoas entre os países da União Europeia – permite a reintrodução dos controles de fronteira durante períodos de crise, mas, segundo o comissário, não devem permanecer por tempo indeterminado.

"Devemos retomar rapidamente o funcionamento normal do sistema de Schengen", disse Avramopoulos. A Alemanha já anunciou planos de estender os controles em sua fronteira com a Áustria para além do prazo de encerramento, no mês de maio.

Segundo o Ministério alemão do Interior, cerca de 3 mil refugiados foram realocados para a Alemanha em 2017. Os parceiros da coalizão de governo anunciaram que o país deve manter sua participação no programa.

Alguns países do Leste Europeu são contra o programa de realocação e se recusaram a receber sua cota de refugiados. Entre estes estão Croácia, Eslovênia e Romênia.

Os governos da UE negociam um novo sistema de refúgio, introduzindo, entre outras questões, um sistema diferenciado de distribuição dos refugiados entre os Estados-membros. Segundo Avramopoulos, as conclusões sobre um novo programa deverão ser apresentadas em junho.

