Alemanha nunca teve tantos estrangeiros

O número de estrangeiros registrados na Alemanha continua crescendo: nunca houve tantos morando no país. No final de 2017, foram computadas cerca de 10,6 milhões de pessoas sem passaporte alemão, conforme números divulgados nesta quinta-feira (12/04) pela Destatis, a agência de estatísticas do governo.

São 585 mil estrangeiros a mais que os registrados em 2016, um aumento de 5,8%. O crescimento ficou bem acima da média dos últimos dez anos, que foi de 388 mil pessoas, mas se manteve bem abaixo do verificado em 2016, quando foi constatado aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Assim, o crescimento da população estrangeira perdeu força, tendo sido quase tão alto quanto o registrado em 2013, antes do início da crise migratória. A parcela de estrangeiros na população alemã foi de 13% em 2017.

Desde 2009, o número de estrangeiros tem tido aumento constante. A principal razão, segundo a Destatis, é a crescente chegada de cidadãos da União Europeia (UE), especialmente dos Estados que aderiram ao bloco desde 2004, como Polônia, Romênia e Bulgária.

Em 2017, foi registrado aumento de 439 mil cidadãos dessas nações. "Entre 2007 e 2017, a população estrangeira com a cidadania de um novo Estado-membro da UE cresceu de 919 mil para 2,6 milhões", informou a agência.

Em contraste, a imigração a partir de países de fora da União Europeia diminuiu no ano passado. Foram registradas 163 mil pessoas a mais originárias desses países, número bem abaixo das 665 mil chegadas de 2016. Especialmente da Síria, Iraque e Afeganistão foi detectado um menor fluxo de pessoas.

