Alemanha impede decolagem por embriaguez de copiloto | Notícias sobre política, economia e sociedade da Alemanha | DW | 24.03.2018

Os voos mais curtos e longos do mundo

Rota doméstica regular mais curta

A empresa aérea regional escocesa Loganair opera o voo doméstico mais curto do mundo entre Westray (foto) e Papa Westray, nas Ilhas Orkney, no norte do país. O turboélice Britten Norman Islander, de apenas oito lugares, percorre 2,7 km em dois minutos. Se as condições de vento estiverem ideais, a viagem leva apenas 47 segundos.