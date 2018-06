Alemanha e Áustria intensificam controles na fronteira

A Alemanha e a Áustria começaram a reforçar a segurança em suas fronteiras comuns nesta sexta-feira (01/06), com medidas que incluem patrulhas de três policiais e maior fiscalização dos trens de carga.

O aumento dos controles, a ser revisto dentro de três meses, envolverá as polícias federais alemãs e austríaca e a do estado alemão da Baviera, que faz fronteira com a Áustria e nos últimos anos sofreu grande afluxo de imigrantes vindos do país vizinho.

O foco principal das medidas são os trens de mercadorias, de acordo com o porta-voz da polícia federal alemã em Munique, Thomas Borowik: "Queremos impedir precocemente ingressos ilegais perigosos em trens de carga e evitar acidentes". Segundo eles, os migrantes colocam muitas vezes suas vidas em risco ao viajar entre os vagões ou sobre contêineres de caminhão transportados por via férrea.

Em 2017, cerca de mil migrantes foram descobertos quando viajavam em trens de carga na região sob jurisdição da polícia federal de Munique. Em maio, o secretário do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, declarou que as medidas de segurança nas fronteiras também eram necessárias para combater a criminalidade e o terrorismo.

Na zona de Schengen, à qual pertence a maioria dos países-membros da União Europeia (UE), incluindo Alemanha e Áustria, os controles fronteiriços só podem ser impostos em casos excepcionais e por tempo limitado.

A Alemanha, no entanto, reimplementou controles em sua fronteira com a Áustria em setembro de 2015, em meio a um aumento dos migrantes e refugiados tentando entrar no país. Embora as medidas devessem ter expirado em 12 de maio, o ministro do Interior Horst Seehofer, ex-governador da Baviera, anunciou em abril que queria prorrogar os controles.

Áustria, França, Dinamarca, Suécia e Noruega são os outros países do espaço de Schengen que impuseram controles fronteiriços temporários.

PV/dpa/afp

