Acidente mata ao menos 14 jogadores de equipe de hóquei no Canadá

Ao menos 14 pessoas morreram na província de Saskatchewan, no Canadá, na batida entre um caminhão e um ônibus em que viajava uma equipe júnior de hóquei, segundo confirmou a Polícia Montada do país neste sábado (07/04) à emissora de TV CBC.

O site da emissora disse que a polícia não pôde determinar quem eram os mortos e os 14 feridos no acidente, ocorrido a 28 quilômetros de Tisdale, às 17h da sexta-feira (hora local), em Saskatchewan. O ônibus estava levando 28 pessoas, incluindo o motorista.

O jornal StarHoenix de Saskatoon afirmou que houve 14 feridos, incluindo três em estado grave, no acidente que envolveu o ônibus do time Humboldt Broncos.

Segundo a equipe Nipawin Haks, da liga júnior de hóquei de Saskatchewan e com quem o Humboldt Broncos disputaria uma partida, o ônibus do adversário bateu contra o caminhão quando seguia para o local do jogo.

O presidente do Humboldt Broncos, Kevin Garinger, lamentou as mortes dos jogadores dentre 16 e 21 anos. A equipe era composta de 24 jogadores, todos do Canadá.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou: "Eu não posso imaginar o que estes pais estão passando, e meu coração está com todos aqueles afetados por esta terrível tragédia."

CA/efe/afp

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App