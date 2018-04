Abba grava duas músicas novas

A lendária banca sueca Abba reuniu-se para gravar duas novas músicas, anunciaram os quatro músicos nesta sexta-feira (27/04).

"Decidimos que, depois de 35 anos, poderia ser divertido unir forças de novo e entrar num estúdio de gravação, e o fizemos. Foi como se o tempo nunca tivesse passado e apenas estivéssemos estado fora durante um curto período de férias", afirmaram os integrantes, em comunicado divulgado pelo Instagram.

Ainda não há data para o lançamento das novas músicas, mas a emissora britânica BBC divulgou que uma delas, I still have faith in you, será apresentada em dezembro num especial de TV. A faixa será interpretada por avatares computadorizados dos músicos da banda.

O Abba foi formado em 1972 na Suécia pelos músicos Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad. A última gravação do grupo é de 1982. O quarteto, que vendeu mais de 400 mil álbuns, não canta junto num palco desde 1986.

O grupo dominou da cena disco dos anos 1970 com suas roupas brilhantes melodias cativantes. Os quatro suecos ficaram famosos após o Festival Eurovisão da Canção, popular até hoje, de 1974, com Waterloo. Outros sucessos da banda são Dancing Queen, Mamma Mia e Super Trouper.

A popularidade de Ulvaeus, Andersson, Faltskog e Lyngstad continuou crescendo ao longo dos anos, com o musical Mamma Mia, de 1999, e o filme de mesmo nome de 2008, protagonizado por Meryl Streep, aproximando a música dos suecos de uma nova geração de fãs.

O primeiro museus do mundo dedicado ao Abba abriu as portas em Estocolmo em 2013, oferecendo aos visitantes a chance de saber mais sobre o quarteto com ajuda da tecnologia. Fora dos palcos, Bjorn, de 73 anos, foi caso com Agnetha, de 68, e Benny, de 71, foi casado com Anni-Frid, de 72.

Apesar das duas novas músicas, os membros da banda já afirmaram há muito tempo que não se apresentariam mais juntos. "Simplesmente não há motivação para nos reagruparmos. O dinheiro não é um fator, e gostaríamos que as pessoas se lembrassem de nós da maneira como éramos", declarou Ulvaeus numa entrevista em 2008.

