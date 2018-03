A primeira viagem do maior navio de cruzeiro do mundo | Conheça os destinos turísticos mais famosos da Alemanha | DW | 24.03.2018

Centenas de pessoas acompanharam neste sábado (24/06) o início da primeira viagem do maior navio de cruzeiro do mundo. O Symphony of the Seas partiu do porto francês Saint-Nazaire pela manhã com destino à cidade espanhola Málaga.

Sua viagem inaugural e sua primeira temporada será pelo Mar Mediterrâneo. No outono, o navio seguirá para o porto de Miami.

Pesando 228 mil toneladas, o Symphony of the Seas tem 362 metros de comprimento, apenas 20 metros a menos do que o edifício Empire State, em Nova York. Com 2,7 mil cabines, ele pode acomodar 8 mil pessoas, entre elas 2,2 mil tripulantes.

Navio custou 1 bilhão de euros

Essa cidade flutuante possui ainda um teatro, uma pista de gelo, um parque aquático, um jardim inspirado no Central Park de Nova York, uma quadra de basquete em tamanho real e um simulador de surfe.

O Symphony of the Seas é ligeiramente maior do que o Harmony of the Seas, porém, é mais rápido e silencioso do que o navio de cruzeiro que até então era o maior do mundo.

Construído ao longo de dois anos pelo estaleiro francês STX, o Symphony of the Seas foi comprado por 1 bilhão de euros pela empresa americana de cruzeiros Royal Caribbean. Ele foi o 13º navio fabricado pela STX para a companhia dos EUA.

CN/afp/ots

