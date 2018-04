Árvore plantada por Trump e Macron desaparece

A árvore plantada pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da França, Emmanuel Macron, no jardim sul da Casa Branca desapareceu, conforme mostram fotografias capturadas nos últimos dias e reproduzidas pela imprensa americana neste domingo (29/04).

As fotografias mostram um pedaço de gramado amarelado no mesmo local onde Trump e Macron protagonizaram um dos momentos mais descontraídos de seu encontro. A árvore foi plantada no jardim sul da Casa Branca na segunda-feira, primeiro dia da visita de Macron e de sua esposa Brigitte aos Estados Unidos.

A pequena muda de carvalho simbolizava a longeva aliança entre os EUA e a França e procede da floresta francesa de Belleau, palco da batalha homônima do verão europeu de 1918, durante a Primeira Guerra, na qual morreram quase dois mil soldados americanos.

A imagem de Trump e Macron cavando um buraco para plantar a árvore, enquanto eram observados por Brigitte e Melania, tornou-se muito popular nas redes sociais, onde usuários a compararam com as psicodélicas capas dos discos da banda britânica Pink Floyd.

O mistério foi elucidado, posteriormente, por autoridades americanas e francesas. A árvore foi desenterrada não muito depois de ter sido plantada. Tratou-se de uma medida de precaução: a pequena muda foi coloca em quarentena, pois parasitas na árvore poderiam se espalhar para outras árvores nos jardins da Casa Branca, disseram as autoridades.

"Na verdade, foi um favor especial de Trump à França poder plantar a árvore no dia da visita do presidente [francês]", disse uma autoridade do gabinete de Macron. "Desde então, a muda voltou à quarentena e logo será replantada nos jardins da Casa Branca. Não se preocupem, a árvore está bem."

O desaparecimento da árvore provocou todo tipo de especulações nos EUA e na França. A emissora francesa Franceinfo citou um portal especializado em jardinagem e explicou que o momento ideal para plantar o carvalho é no outono, por isso talvez a árvore só volte ao jardim da Casa Branca quando a estação chegar no hemisfério norte.

A viagem de Macron, que deixou Washington na quarta-feira, foi a primeira visita de Estado da presidência de Trump, desde que chegou ao governo há um ano e três meses.

