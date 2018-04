Vice-Presidente angolano desvaloriza protesto em Malanje

O vice-Presidente da República de Angola, Bornito de Sousa, desvalorizou o protesto protagonizado por dezenas de jovens, na quarta-feira (04.04), em Malanje, afirmando que "não reflete" o caráter do povo local.

Os jovens exigiram a saída de Norberto dos Santos "Kwata Kanawa" do cargo do governador daquela província do norte do país, com relatos de apedrejamentos e intervenção policial, segundo a agência de notícias Lusa.

Num comentário pouco habitual para o vice-Presidente angolano, feito em Luanda, depois de ter participado naquelas comemorações, em Malanje, Bornito de Sousa classificou a situação, a que terá assistido, como um "pequeno incidente", com protestos "na maior parte dos casos menos próprios".

Assistir ao vídeo 01:41 Compartilhar Angola: 4 Desafios pós-eleitorais Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/2e0cH Angola: 4 Desafios pós-eleitorais

"Não reflete nem o sentimento nem o caráter do povo da província de Malanje", sublinhou Bornito de Sousa, em declarações emitidas pela rádio estatal angolana esta quinta-feira.

Relatos de vandalismo

O protesto contra o também primeiro secretário em Malanje do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) deu-se precisamente quando a capital da província recebeu o ato central das comemorações do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, com a presença do vice-Presidente da República.

Várias fontes relatam casos de viaturas apedrejadas e vandalizadas na cidade de Malanje e jovens com cartazes dizendo "Nós não queremos este governador", aproveitando para tal a presença de Bornito de Sousa, protesto que foi dispersado pela polícia.

Em causa estarão várias polémicas locais, desde logo concursos para a colocação de professores e a proibição de os jovens moto-taxistas circularem no centro da cidade, devido, alegadamente, ao alto índice de sinistralidade.

Antigo ministro de José Eduardo dos Santos, na Assistência e Reinserção Social e dos Assuntos Parlamentares, Norberto dos Santos "Kwata Kanawa", de 70 anos, foi colocado em 2012 como governador da província de Malanje.

Em setembro último voltou a ser nomeado para o mesmo cargo pelo novo Presidente da República, João Lourenço.