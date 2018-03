UNITA diz que Angola vive 'segunda libertação'

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o maior partido da oposição angolana, diz que o país vive uma "segunda libertação". O motivo para tal afirmação é a "luta contra a corrupção" que está a ser uma "política oficial" do Presidente angolano, João Lourenço, declarou em partido em nota enviada esta sexta-feira à agência de notícia Lusa.

"A UNITA regozija-se pelo fato de verificar que a sua luta contra a corrupção tornou-se agora política oficial do titular do poder executivo. A UNITA constata que a sua mensagem sobre a corrupção, segundo a qual o Estado angolano funda-se na corrupção, alimenta-se da corrupção e sobrevive na corrupção, lançou finalmente as sementes para a segunda libertação do país", lê-se na mesma declaração.

A declaração política foi enviada à Lusa na sequência da reunião extraordinária do Comité Permanente da Comissão Política, realizada na quinta-feira, em Luanda.

O partido liderado por Isaías Samakuva, refere acompanhar "com bastante interesse as mediáticas denúncias que nos últimos dias têm dominado a opinião pública, desta vez saídas de dentro das estruturas do próprio partido-Estado", sobre alegados crimes de peculato, quadrilha, corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais imputados a servidores públicos "a todos os níveis".

"A dimensão moral e material desta endemia que se instalou na génese do partido-Estado e arruinou a estrutura da economia nacional está finalmente a ser compreendida pela grande maioria dos cidadãos. A UNITA espera que os angolanos compreendam que a única solução para a endemia da corrupção é a mudança. E mudança significa alternância de poder", sublinha ainda a mensagem.

Processos da PGR

Esta semana, a Procuradoria-Geral da República de Angola (PGR) confirmou oficialmente que figuras como José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, e Valter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, foram constituídos arguidos numa investigação à transferência ilegal de 500 milhões de dólares para o exterior.

Num outro processo, a PGR confirmou que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general do Exército Sachipendo Nunda, e o porta-voz nacional do MPLA, Norberto Garcia, foram constituídos arguidos numa investigação à alegada tentativa de burla ao Estado angolano, no valor de 50 mil milhões dólares.

"A UNITA encoraja todos os cidadãos honestos a manterem uma atitude de coragem, denunciando todos os atos criminosos que delapidaram a nossa economia, agravaram a situação de penúria da maioria dos angolanos e ofenderam os nossos valores civilizacionais", aponta o partido.

O maior partido da oposição em Angola ainda sublinhou que os órgãos competentes do Estado devem assegurar "a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, incluindo os princípios do acusatório e do contraditório, primando sempre pelo rigor processual no escrupuloso respeito pelo princípio da supremacia da Constituição e legalidade".

O maior partido da oposição angolana, que nas últimas eleições gerais, em agosto, viu a sua representação parlamentar quase duplicar, reitera ainda a exigência "de uma sindicância, inquérito, inspeção ou auditoria à dívida pública" de Angola, que se aproxima dos 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.