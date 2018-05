Três novos casos de ébola confirmados na República Democrática do Congo

O ministro da Saúde da República Democrática do Congo, Oly Ilunga, anunciou três novos casos confirmados de ébola na cidade de Mbandaka, com mais de um milhão de habitantes.

Oly Ilunga afirma em comunicado que os novos casos foram registados na cidade de Mbandaka, onde tinha sido confirmado um caso no início da semana. Existem agora 17 casos de ébola confirmados em todo o país, 21 casos prováveis e cinco suspeitos, adianta o comunicado divulgado na sexta-feira (18.05) e citado pela agência Associated Press (AP).

A propagação do vírus ébola numa área urbana causou alarme, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) descarta para já o cenário de emergência internacional. Para a OMS, a epidemia não constitui "atualmente uma urgência de saúde pública de dimensão internacional". No entanto, a agência das Nações Unidas elevou na sexta-feira de "alto” para "muito alto” o risco de contágio na República Democrática do Congo (RDC).

"O risco de propagação internacional é particularmente grande", mas existem fortes razões para crer que "esta situação pode ser controlada", afirmou ainda um membro do Comité de urgência da OMS, durante uma conferência de imprensa, na sexta-feira, em Genebra, Suíça.

Vacinação em curso

O surto é um teste de uma nova vacina experimental contra o ébola que se mostrou eficaz no surto da África Ocidental há alguns anos. As vacinas devem começar no início da semana, com mais de 4.000 doses já no Congo e mais a caminho, refere a AP.

A nova epidemia do Ébola eclodiu há cerca de um mês numa zona rural do noroeste da RDC.

Autoridades no Uganda estão a controlar o fluxo de entradas no país para descartar a importação de casos do vírus ébola

Desde 4 de abril até 17 de maio, segundo a OMS, foram reportados às autoridades locais 45 casos de pessoas supostamente infetadas com Ébola, incluindo três de profissionais de saúde, e 25 mortos.

As autoridades do Uganda afirmaram à agência de notícias espanhola EFE que o Uganda está em "alerta máximo" devido ao surto de Ébola declarado na vizinha República Democrática do Congo, de onde recebe refugiados através da fronteira sudoeste.

Mais de 50.000 congoleses atravessaram a fronteira para Uganda nos primeiros três meses do ano e ainda estão a chegar a este país para os distritos de Kisoro e Kanungu, confirmou um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Tam Daniel Rogers.