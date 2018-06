Selecionador da Nigéria quer vencer Mundial da Rússia 2018  

Falta pouco para o Mundial de Futebol na Rússia. A seleção da Nigéria, uma das poucas representantes africanas na competição, prepara-se para alcançar o seu melhor resultado. O franco-alemão Gernot Rohr selecionador das "Super Águias” destaca a motivação dos jogadores neste período antes do Mundial.

"Todo mundo está feliz. Quando nos qualificamos,em outubro, na Zâmbia, houve uma grande comemoração em todo o país. A alegria foi tanta que não conseguíamos deixar o estádio, porque as pessoas queriam comemorar connosco. Foi maravilhoso”, afirma.

Nigéria e Argentina jogo de qualificação Mundial Rússia

Equipa jovem e talentosa

A competição na Rússia ainda não começou, mas na Nigéria já se vive a febre do Mundial de Futebol. Os fãs estão convictos de que a equipa terá um bom desempenho. Os "Super Águias" dominaram as partidas eliminatórias e venceram um amigável contra o bicampeão mundial de futebol, a Argentina. Mas o selecionador da Nigéria admite que a sua equipa tem as possibilidades de repetir a proeza.

"Se alcançamos este resultado num amistoso, acreditamos que podemos repeti-lo na competição. Então, estamos confiantes, mas mantendo os pés no chão, enquanto dizemos a todos na Nigéria: ‘Não se esqueçam de que somos o time mais jovem do Mundial'" recordou, Gernot Rohr.

A seleção nigeriana conta, sobretudo, com jogadores que atuam no campeonato europeu, especialmente na Alemanha, Inglaterra, Espanha e Turquia. Uma equipa "jovem e talentosa”, que Gernot Rohr já diz ter espírito de responsabilidade.

"Já temos espírito de equipa, porque todos estão contentes por serem convocados para a seleção nigeriana e representar as cores verde e branca. E no relvado tudo é muito simples. Normalmente não há muito tempo para preparação, então eu uso táticas simples que todos os jogadores podem entender, não importa em que clube jogam”.

Nigéria quer vencer a Copa do Mundo?

Gernot Rohr, selecionador da Nigéria, em entrevista exclusiva a DW Africa, não escondeu o seu desejo de vencer o Mundial de futebol-2018.

"Queremos ganhar, claro, mas se não vencermos porque uma outra equipa é melhor, não será uma tragédia. Vamos tentar crescer. Temos a seleção mais jovem da competição e vamos aprender. Aconteça o que acontecer, será uma maravilhosa Copa do Mundo."

O selecionador adiantou ainda que "espero que uma equipa africana um dia vença a Copa do Mundo. As equipas em todos os lugares estão a trabalhar neste sentido. Na Nigéria, queremos evitar os erros organizacionais do passado. Por exemplo, chegamos a um acordo com os oficiais sobre os prémios de jogo e os salários dos jogadores, para que não tivéssemos mais discussões de última hora que em grande medida afetam os jogos. Agora podemos estar mais concentrados na competição", concluiu Rohr.