Rezar, sim, mas sem incomodar  

Nzulezo: Viver sobre a água no Gana

Ébola afastou turistas

Poucos turistas estrangeiros vieram a Nzulezo desde o início da epidemia do ébola, em dezembro de 2013. Os habitantes sentiram as consequências no bolso. Segundo Atta Mensa Kasapa, o país inteiro ressentiu-se com a queda do número de visitantes. "E o Gana nunca teve a epidemia do ébola". Atta sonha com o regresso dos turistas para poder vender os barcos que ele esculpe em madeira.

Autoria: Gwendolin Hilse / Bettina Riffel