RENAMO quer recuperar sede tomada pela polícia em Nampula

Eleições intercalares em Nampula

Mandato curto

O MDM venceu as últimas eleições, em 2013, com 53,84% dos votos e a FRELIMO, que lidera o Governo em Moçambique, arrecadou 41,04%. Na altura, a RENAMO boicotou as autárquicas. Para além de contarem com mais candidatos, estas eleições diferenciam-se ainda pelo curto mandato que vão ditar, uma vez que as eleições autárquicas em Moçambique estão marcadas para 15 de outubro deste ano.

Autoria: Raquel Loureiro, Sitoi Lutxeque (Nampula), Agência Lusa