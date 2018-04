Quem ainda não fez a declaração de bens em Angola?

Mesmo sem a Sonangol, Isabel dos Santos ainda tem um império empresarial

Expansão com a televisão por satélite

Lançada em 2010 por Isabel dos Santos, a ZAP Angola apresenta-se como o maior fornecedor de televisão por satélite no país. Desde 2011, a ZAP está presente também em Moçambique, onde conquistou uma parcela importante do setor. Em Moçambique, a empresa compete com o antigo líder de mercado, a Multichoice (DSTV), da África do Sul.