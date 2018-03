Putin reeleito: ″A Rússia está condenada ao êxito″ | Internacional – Alemanha, Europa, África | DW | 19.03.2018

Mundial de futebol na Rússia 2018: os estádios

Arena Ecaterimburgo

Tem hoje um ar moderno, mas a Arena de Ecaterimburgo tem um longo passado. Construído em 1953, o estádio foi remodelado em 2018 a pensar no Campeonato do Mundo. Com capacidade para 35 mil pessoas, o estádio é a casa do FC Ural, da primeira divisão russa. Ecaterimburgo é a cidade mais a leste entre as anfitriãs do Mundial.