Prémio Nobel da Literatura não será atribuído em 2018

Albert Schweitzer, o embaixador do humanismo

Bach, sempre Bach

O compositor Johann Sebastian Bach foi um dos ídolos de Albert Schweitzer. Desde criança que Albert tocava órgão e se dedicava à obra de Bach. Mas Albert Schweitzer tinha muitas outras paixões: estudou teologia e filosofia e doutorou-se em ambas as disciplinas. Schweitzer foi professor de filosofia, dedicou-se à pesquisa científica e interpretou as vidas e carreiras de Jesus e do apóstolo Paulo.