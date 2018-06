O encontro histórico: Donald Trump e Kim Jong-un em Singapura

Donald Trump foi o primeiro a chegar ao hotel, para uma cimeira cujo objetivo passa por encontrar uma forma de proceder à desnuclearização do regime de Pyongyang. Às 9h locais, os dois líderes encontraram-se e cumprimentaram-se com um aperto de mãos diante de jornalistas do mundo inteiro.

Kim Jong-un afirmou que seu país e os Estados Unidos superaram "muitas velhas práticas, preconceitos e obstáculos" para realizar a histórica cimeira. Já o Presidente norte-americano disse que terá "uma relação formidável" com o líder da Coreia do Norte. Ambos fizeram um breve pronunciamento ao início da primeira reunião de chefes de Estado dos dois países.

As expetativas e as incertezas em torno do encontro são elevadas, após três meses de acidentadas negociações, em que a cimeira chegou mesmo a ser cancelada por Donald Trump.

Agenda da cimeira

Apesar de nenhuma das partes ter divulgado a agenda, o principal tema do inédito encontro, que decorre no hotel Capella, na cidade-Estado de Singapura, é encontrar uma forma de levar a cabo a desnuclearização da Coreia do Norte.

O regime de Kim Jong-un mostrou-se disposto a abandonar o seu programa nuclear durante a cimeira que as duas Coreias realizaram a 27 de abril, na zona desmilitarizada da fronteira, mas não quer que se lhe imponha uma fórmula unilateral, pretendendo um processo de desarmamento progressivo.

Donald Trump foi o primeiro a chegar ao local da cimeira esta terça-feira

Por seu lado, a administração de Trump mostrou-se sempre irredutível em relação ao que exige de Pyongyang - uma desnuclearização "completa, verificável e irreversível" -, mas, nos últimos dias, abriu a porta a um processo de desnuclearização "por fases".

ONU está confiante

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta segunda-feira que acredita que a cimeira entre os líderes permitirá conseguir avanços para a paz e a desnuclearização "verificável" da península coreana. "O mundo está acompanhando de perto o que vai acontecer em algumas horas em Cingapura", disse Guterres em um breve pronunciamento para falar da reunião entre Trump e Kim.

O diplomata português elogiou a "coragem" dos dois líderes e disse confiar que ambos podem "romper o perigoso ciclo que gerou tanta preocupação no ano passado". O objetivo, ressaltou Guterres, deve continuar sendo "a paz e uma desnuclearização verificável".

"O caminho requerer cooperação, compromisso e uma causa comum. Inevitavelmente haverá altos e baixos, momentos de desacordo e duras negociações", advertiu.