Niko Kovač: A "cadeira de sonho" no Bayern

Aos 46 anos, Niko Kovač prepara-se para ocupar a sua "cadeira de sonho". O Bayern de Munique confirmou já que avançou para a contratação do atual técnico do Eintracht Frankfurt, que terá, deste modo, a responsabilidade de suceder a Jupp Heynckes, após uma temporada de sucesso para o veterano treinador, que já conquistou virtualmente o título alemão e apurou a equipa para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Kovač, um antigo jogador do clube (fez 34 jogos pelos bávaros entre 2001 e 2003), tem protagonizado uma carreira ascensional como treinador, depois de ter começado nas camadas jovens do Red Bull Salzburgo, há nove anos. Desde essa altura, passou pela equipa principal do emblema austríaco antes de transitar para a federação croata, onde desenvolveu trabalho meritório na seleção de sub-21 em 2012/2013, o que lhe valeu a promoção à principal representação do seu país.

Kovač está a assinar trabalho meritório em Frankfurt

Profundo conhecedor do futebol alemão

De regresso à Alemanha (onde havia passado grande parte da sua carreira de futebolista), Kovač despertou a cobiça do Bayern após duas temporadas no comando do Eintracht Frankfurt, equipa que luta esta época por um lugar de apuramento para a Champions League. Trata-se de um técnico jovem, profundamente conhecedor do futebol germânico (para lá do Bayern, também vestiu as camisolas do Hertha de Berlim, do Bayer Leverkusen e do Hamburgo), e adepto de um futebol positivo e ofensivo, matrizes que têm sempre caracterizado as opções táticas do colosso de Munique.

De acordo com a revista "Kicker", o Bayern terá de pagar a cláusula de rescisão do contrato do seu novo técnico ao Eintracht (cerca de 2,2 milhões de euros), uma vez que Kovač tinha um compromisso até 2019 com a equipa de Frankfurt.

Thomas Tuchel ruma a França, para treinar o PSG

Tuchel para Paris

Kovač não será, no entanto, a primeira opção do Bayern, cujo interesse inicial residia na contratação de Thomas Tuchel, outro jovem técnico (44 anos) que, após cinco épocas no Mainz, conduziu o Borussia Dortmund entre 2015 e 2017 (substituindo Jürgen Klopp).

Porém, algumas hesitações do Presidente do Bayern, Uli Hoeness, que pretendia a renovação do contrato de Jupp Heynckes, levaram Tuchel a optar pela saída do país para treinar, na próxima temporada, os franceses do Paris Saint-Germain, onde renderá o espanhol Unai Emery.

* atualizado às 15h12