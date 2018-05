Moztech: Inovação para todos os gostos em Moçambique  

De roupa a peças de carro: Os mercados de Maputo

Os trabalhadores do estaleiro

No mercado de Magoanine, os trabalhadores destes estaleiros são maioritariamente jovens com idades entre os 17 e os 30 anos. Com este trabalho muitos deles alimentam as suas famílias, alguns pagam propinas e outros constroem as suas próprias casas. Além de blocos, este mercado oferece igualmente tanques para lavar a roupa.