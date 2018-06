Moçambique: Trabalhadores da Beira em "braço de ferro" com o município  

Moçambique: Os mototáxis de Nampula

Risco de saúde em troca de dinheiro

Há muitos riscos na atividade dos mototaxitas. Os condutores desafiam o sol, a chuva e até chegam mesmo a partilhar os passeios nas ruas com os peões e vendedores, mas também a estrada com viaturas. No final, o que se pretende é lucrar e a saúde só fica acautelada mais tarde, com dinheiro no bolso.