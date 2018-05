Moçambique: Novo ministro pode incorrer em conflito de interesses

Maputo: Várias construções públicas são obra de empreteiros chineses

Palácio da Justiça

Com 12 andares, o edifício está avaliado em 13 milhões de dólares americanos. Mais um investimento que resulta de um crédito concedido pela China. Aqui encontram-se as secções civis, comerciais e laborais do Tribunal Judicial de Maputo. No mesmo edifício encontram-se ainda o Tribunal de Polícia, o gabinete dos representantes do Ministério Público e, provisoriamente, o Tribunal Supremo de Recurso.