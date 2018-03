Moçambique: Jornalista Ericino de Salema raptado e encontrado gravemente ferido

O jornalista moçambicano Ericino de Salema foi esta terça-feira (27.03) raptado por desconhecidos em Maputo, à saída da sede do Sindicato Nacional dos Jornalistas. O também comentador da STV terá sido encontrado, posteriormente, inconsciente na Estrada Circular de Maputo.

O porta-voz da polícia moçambicana, Orlando Modumane, confirmou, entretanto, à Lusa que um homem que se apresentou como motorista do jornalista denunciou o rapto numa esquadra próxima do local da ocorrência e está a ser ouvido pela polícia. "Há uma denúncia sobre o rapto do jornalista apresentada pelo motorista, ele está a ser ouvido pela polícia, pelo que não há nada a acrescentar", afirmou Orlando Modumane.

De acordo com o canal STV, Ericino de Salema, comentador do programa "Pontos de Vista" do mesmo canal, foi raptado quando abandonou as instalações do Sindicato Nacional dos Jornalistas para almoçar no restaurante do local. Depois de deixar o computador portátil no assento traseiro da viatura, o jornalista foi abordado por desconhecidos quando se preparava para entrar na viatura em que o motorista o esperava e levado para um outro carro, que seguiu para lugar incerto.

O jornalista trabalhou para vários órgãos de comunicação social moçambicanos, mas atualmente está mais ligado a Organizações Não Governamentais ligadas ao fortalecimento da sociedade civil e promoção da liberdade de expressão e imprensa.

Em 2016, o politólogo e comentador do programa "Pontos de Vista", José Macuane, foi baleado nas pernas por desconhecidos e abandonado numa estrada à saída de Maputo, depois de ter sido levado de carro perto da sua residência, num bairro do centro de Maputo.