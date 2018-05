Militantes e simpatizantes da RENAMO homenageiam Dhlakama em todo o país  

A reunião da Comissão Política da RENAMO visa entre outros pontos marcar a data do funeral de Afonso Dhlakama. Em Maputo o Conselho de Ministros reuniu-se também esta sexta-feira em sessão extraordinária na sequência da morte de Dhlakama. O Governo decidiu no encontro realizar um funeral oficial para Dhlakama, para além de adiar a deslocação do Chefe de Estado a Noruega e Finlândia. O Governo criou ainda uma comissão ministerial para prestar apoio e assistência à família de Dhlakama. O Conselho de Ministros apelou igualmente aos moçambicanos a calma e serenidade.

Entretanto, membros e simpatizantes da RENAMO juntaram-se esta sexta-feira (04.05) na sede nacional do partido e nas várias delegações espalhadas pelo país para prestarem homenagem ao malogrado.

Segundo o Chefe Nacional adjunto de mobilização do partido, Domingos Gundana "a principal mensagem neste momento é a estabilidade emocional dos nossos membros, a necessidade de estarmos todos juntos, e apelamos à sociedade para que acompanhe tranquilamente os passos seguintes".

Sucessão de Dhlakama?

Questionado pela DW África sobre a alegada imprevisibilidade na sucessão de Dhlakama, Gundana minimizou tais comentários.

"Isso é algo não questionável. É óbvio que o partido terá uma liderança".

O responsável da RENAMO desdramatiza, igualmente, as alegações segundo as quais a morte de Dhlakama poderá fragilizar o partido.

Afonso Dhlakama (2014)

"Isso é algo que não se pensa, nunca existirá porque a RENAMO tinha um guia forte carismático que é o Presidente Dhlakama mas ele dirigia um povo e esta RENAMO vai-se organizar".

A morte do líder da RENAMO acontece num momento delicado em que ele vinha mantendo negociações diretas com o Presidente Filipe Nyusi sobre o processo de descentralização e de desmilitarização das forças residuais do maior partido da oposição em Moçambique.

Domingos Gundana afirma que estes dossiers estão totalmente encaminhados restando dar a sua continuidade.

"Ele deixou o dossier sobre a descentralização completamente feito, (tendo sido já submetido ao Parlamento) e o dossier sobre as questões militares também deixou completamente feito (encontrando-se em banho-maria enquanto se discutem as matérias sobre descentralização)".

Reações à morte continuam

Entretanto, as reações a morte de Afonso Dhlakama sucedem-se dentro e fora do país.

A bancada parlamentar da FRELIMO, o partido no poder, destaca que Dhlakama estava a contribuir para o alcance de uma paz efetiva no país, e era uma referência na política moçambicana e não só.

"Desejamos que com as futuras lideranças que o partido tiver continuemos a consolidar a paz, a reconciliação e o abraço entre os moçambicanos para que este país viva eternamente em paz", diz Edmundo Galiza Matos Júnior, porta-voz da bancada.

Por seu turno, o deputado Armando Artur, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), descreve Dhlakama como uma figura incontornável na história da democracia moçambicana.

"É um homem que tudo fez, que lutou para que o país hoje fosse o que é... Um homem que abandonou o seu lar para se exilar em condições adversas".

União dos moçambicanos

Lourenço do Rosário

Já o académico e antigo negociador do processo de paz Lourenço do Rosário, apelou à calma e à união dos moçambicanos incluindo na escolha do sucessor de Dhlakama.

"Dentro da RENAMO sabemos também que nem todos estavam de acordo com aquilo que ele estava a fazer com o Presidente Nyusi porque achavam que ele era fraco, estava a vender-se, etc. Portanto, vamos ver como é que essas forças vão reagir daqui para a frente. Mas acredito que Moçambique perdeu com a morte dele, sobretudo tão perto do processo eleitoral".

Por seu turno, o embaixador da Suíça em Moçambique, Mirko Mazone, e presidente de grupo de contacto no diálogo político, considerou que a morte de Dhlakama deve constituir um momento de união entre os moçambicanos e permitir a conclusão do trabalho iniciado na busca de uma paz duradoura no país.

A União Europeia emitiu igualmente um comunicado em que incentiva o Governo e a RENAMO a continuarem com o seu compromisso firme e sustentado, para que seja rapidamente alcançado um acordo global para uma paz duradoura. Reafirma que continuará a apoiar Moçambique rumo à paz e prosperidade para todos os cidadãos.

Enquanto isto, a embaixada dos Estados Unidos considera que Dhlakama provou a Moçambique, e ao mundo em geral, que estava empenhado em alcançar a democracia e uma paz duradoura em benefício de todos os cidadãos independentemente do partido político e encoraja o Governo e a RENAMO a honrarem o seu legado.

"Dedicou a vida ao seu país"

O Governo cabo-verdiano lamentou "profundamente" a morte de Afonso Dhlakama, destacando que desaparece um moçambicano que dedicou toda a sua vida à luta pelo desenvolvimento e pela paz em Moçambique. "Esperamos que, lá onde estiver, possa ver um Moçambique desenvolvido, de paz, pelo qual tanto lutou", disse o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros.

Fernando Elísio Freire acrescentou ainda que o Governo espera que a morte do líder da RENAMO "tenha como um dos grandes resultados - que era um grande desejo e sonho dele - um Moçambique em tranquilidade e em paz".

Morte lança incerteza nas negociações de paz

Populares ouvidos pela agência de notícias Lusa em Maputo consideram que a morte do presidente da RENAMO lança incertezas nas negociações de paz em Moçambique e classificam o acontecimento como uma "grande perda para a democracia".

"Uma grande perda para o nosso xadrez político. Isto, sem dúvida, traz incertezas para as negociações de paz, que já estavam avançadas", declarou Anastácia Paulo, uma estudante universitária.

Vista parcial da cidade de Maputo

Para Anastácia Paulo, o país precisará de anos para encontrar um líder carismático como Afonso Dhlakama, que sabia realmente sacrificar-se pelo seu povo. "Não acho que tenha sido perfeito, mas Dhlakama conseguiu ser a voz de um povo, por vezes vivendo em condições precárias pelo que acreditava", observou a estudante.

Adelino Machava, vendedor ambulante na baixa da cidade de Maputo, lembra um "líder nato" quando questionado sobre Dhlakama, considerando que "a política moçambicana está de luto".

"Dhlakama foi o 'rebelde' que este país precisava. Um senhor que conhecia as dores do povo. Com a sua morte, tenho medo de ver o país a voltar para guerra", observou Adelino Machava.

Albertina Magaia, vendedora no mercado central de Maputo, entende que o "país perdeu um pai", considerando que a RENAMO terá de escolher com cuidado o sucessor de Dhlakama.

"Eu não sou da RENAMO, mas fiquei sensibilizada quando vi na televisão que morreu Dhlakama", observou a vendedora, concluindo que o legado do líder da RENAMO deve ser respeitado e a melhor forma é garantir que realmente haja paz no país.