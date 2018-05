Mais de 100 migrantes escapam de traficantes na Líbia

Milhares de migrantes atravessam Níger rumo à Europa

Agadez, o "olho da agulha"

Agadez, cidade desértica no Níger, é um dos principais pontos de trânsito no Saara para os imigrantes em fuga de nações empobrecidas do oeste da África. As "máfias" do tráfico humano têm beneficiado do caos na Líbia para transportar dezenas de milhares de pessoas para o continente europeu em embarcações precárias. Os migrantes muitas vezes sofrem abusos dos passadores.

Autoria: António Cascais