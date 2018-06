México bate Alemanha no Mundial

A seleção alemã de futebol começou com uma surpreendente derrota no Mundial da Rússia ao perder para o México, por 1-0, em seu primeiro jogo no Grupo F, este domingo (17.06).

Diante de quase 80.000 espectadores no estádio Lujniki, em Moscovo, Hirving Lozano marcou o único golo da partida para os mexicanos, aos 35 minutos, após uma série de erros na defesa alemã.

A Alemanha atacou de volta pouco depois, numa cobrança de falta de Tony Kroos, mas o guarda-redes Ochoa defendeu e evitou o empate.

Jogadores alemães, após o golo do México

A partida foi marcada por ataques da seleção alemã e um México que jogou na retranca, foi eficiente na defesa, mas perdeu diversas oportunidades de contra-ataque.

Na segunda metade do jogo, a Alemanha pressionou, mas não conseguiu furar a defesa mexicana.

Os alemães tiveram mais de 60% de posse da bola ao longo do jogo, mas foram incapazes de fazer valer e quebrar a disciplinada defesa mexicana.

Foi a segunda vez na história que a Alemanha perdeu para o México e a primeira vez em 36 anos, que a Alemanha perdeu um jogo de estreia em uma Copa do Mundo.

"Não sei se é a maior vitória na história do México, mas, sem dúvida, é uma das maiores, com certeza", disse Lozano. "É ótimo começar com o pé direito quando você está jogando contra os campeões do mundo,” acrescentou.

"Acho que é definitivamente o melhor gol que já marquei na minha vida," concluiu o atacante.

O treinador da Alemanha, Joachim Löw

Alemanha sob pressão

O técnico da Alemanha, Joachim Löw, não mediu suas palavras: "Nós jogamos muito mal," disse.

Para este jogo, Löw escalou oito dos nove vencedores da Copa de 2014, com Mesut Ozil retornando de uma lesão no joelho e Manuel Neuer de volta ao golo após sua longa ausência.

A preparação de Jerome Boateng para as finais também foi prejudicada por uma lesão na virilha.

Agora, a selecção alemã está sob pressão. No jogo do próximo sábado contra a Suécia, em Sochi, precisa de uma vitória para preservar a chance de passar para a próxima fase do Mundial.