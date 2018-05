Liga Europa: Atlético de Madrid vence Marselha na final

Seis anos depois, o Atlético de Madrid volta a levantar o troféu da Liga Europa. Os "colchoneros" mostraram maior "tarimba" e eficácia sobre um Marselha lutador mas pouco lúcido.

É a terceira vez que o "Atléti" vence a competição, na terceira final perdida dos franceses. Os espanhóis irão disputar a final da Supertaça Europeia frente ao vencedor da Liga dos Campeões.

Diego Simeone, treinador dos "colchoneros", manteve o jogo sempre controlado

Cálculo, controlo e eficácia

Três golos em quatro remates. 75% de eficácia de um Atlético de Madrid que é conhecido pelo seu estilo de jogo calculista, coletivo e muito eficaz.

A equipa comandada por Diego Simeone teve sempre a partida taticamente controlada, impedindo que o coração da equipa do Marselha, Payet, iniciasse a construção de jogo no meio-campo ofensivo, forçando o capitão francês a começar a jogar em terrenos mais recuados.

Calculista porquê? O Atlético de Madrid marcou em três momentos importantes. O primeiro golo, da autoria de Griezmann, surgiu aos 21 minutos da primeira parte e veio tirar o peso do favoritismo de cima dos "colchoneros", que, quando ficam em vantagem, muito poucas equipas conseguem contornar.

Aos 21 minutos de jogo, Griezmann marcava o primeiro golo

Griezmann voltaria a marcar logo a abrir a 2ª parte, "rasgando" um possível plano do Marselha elaborado ao intervalo. Por fim, o 3-0. Entre os 65 e os 85 minutos, o Marselha jogou mais com o coração e subiu as linhas, arriscando tudo. Quem aproveitou foi o Atlético de Madrid, que matou qualquer esperança francesa, com um golo de Gabi, perto do minuto 90.

Com meia hora de jogo, o Marselha perdeu a sua figura maior, Dimitri Payet

Momento do jogo

Ao minuto 32, o Marselha ficou refém da maior figura da equipa. O francês Dimitri Payet saiu lesionado e não conteve as lágrimas ao sair do relvado a coxear, desolado por não poder jogar a final pelo clube do coração.

Com três golos e sete assistências na Liga Europa, o capitão do Marselha é o "joker" do baralho tático de Rudi Garcia. Com o habitual sistema de 4-2-3-1 dos franceses, Payet tem total liberdade posicional de tanto jogar nas costas do ponta de lança (normalmente Valère Germain), como deambular para uma das alas e fazer um dos extremos juntar-se ao avançado e jogar em 4-4-2.

Apesar da saída acontecer muito cedo na partida, o Marselha nunca conseguiu encontrar irreverência e eficácia noutro jogador. Noite de azar para Payet.

Griezmann bisou e brilhou na final

Homem do jogo

Autor de dois golos na final; seis em oito jogos, mais quatro assistências para golo, na Liga Europa - eis os números do melhor jogador do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

O avançado francês tem preenchido as capas dos jornais em Espanha, pelo "namoro" do Barcelona em torno do jogador, que deverá dar em "casamento", num negócio que rondará os 100 milhões de euros.