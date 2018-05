Líderes europeus tentam manter acordo nuclear com Irão  

Donald Trump: populista, empreendedor, Presidente

45º presidente dos Estados Unidos da América

A partir do dia 20 de janeiro de 2017, o populista e showman será o novo Presidente dos Estados Unidos. No início da campanha, poucos pensavam que poderia vencer as eleições do dia 8 de novembro de 2016 contra a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton. Mas a história de Donald J. Trump também mostra que este homem tem a capacidade de se transformar como um camaleão.