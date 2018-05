Ivone Soares: "Todos temos de ser Dhlakama"

O eterno segundo lugar: uma vida na oposição em África

Morgan Tsvangirai - o resistente

O ex-mineiro tornou-se num símbolo da resistência contra o Presidente vitalício do Zimbabué, Robert Mugabe. Foi detido, torturado, sofreu fraturas do crânio e uma vez tentaram, sem sucesso, atirá-lo do décimo andar de um edifício. Após as controversas eleições de 2008, o líder do Movimento pela Mudança Democrática chegou a acordo com Mugabe sobre uma partilha do poder.