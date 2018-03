Imprensa em Angola ainda longe de ser independente | NOTÍCIAS | DW | 23.03.2018

"Acaba de me matar": jovens angolanos protestam contra o Governo nas redes sociais

A morte de uma criança de quatro anos desencadeou a onda de protestos nas redes sociais, com os cidadãos a partilhar imagens fingindo-se de mortos e com a mensagem "Acabam de nos matar", uma forma de repudiar a não resolução dos problemas da população por parte do Governo. Ariano James Scherzie, 19 anos, participou na campanha que rapidamente se tornou viral.