Guiné-Bissau regressa às negociações do acordo de pesca com União Europeia

A Guiné-Bissau vai retomar as negociações do acordo de pesca com a União Europeia, anunciou o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes. "Vamos dar instruções para que nós retomemos as negociações com a União Europeia no domínio das pescas", afirmou Aristides Gomes.

O chefe do Governo guineense falava na noite de quarta-feira (09.05) na festa do Dia da Europa, que decorreu nas instalações da União Europeia em Bissau.

O governante explicou que, apesar de o acordo de pesca ser um dossiê comercial, a União Europeia, sendo o principal doador do mundo, "tem levado essas negociações na base de um espírito de cooperação, de solidariedade e não na base puramente comercial".

A parceria no setor da pesca entre a União Europeia e a Guiné-Bissau terminou em novembro de 2017, sem que as partes tivessem chegado a acordo para a sua renovação.

O acordo permite que navios de Espanha, Portugal, Itália, Grécia e França pesquem nas águas guineenses e inclui a pesca de atum, cefalópodes (polvos, lulas, chocos), camarão e espécies demersais (linguados e garoupas).

Primeiro-minsitro guineense, Aristides Gomes

UE disponível para negociar

Em abril, a União Europeia anunciou que está disponível para retomar as negociações sobre o acordo de pescas com a Guiné-Bissau "se as autoridades legítimas" de Bissau pedirem.

"Os contactos entre as duas partes não foram interrompidos desde o impasse [nas negociações do acordo de pesca] e a UE está pronta para retomar as conversações sobre um novo protocolo se as autoridades legítimas na Guiné-Bissau o pedirem", disse fonte europeia em declarações à Agência Lusa.

O protocolo de pescas entre a UE e a Guiné-Bissau expirou em 23 de novembro de 2017 e "após quatro rondas de negociações" entre as duas partes -- a última das quais a 7 de junho -- "não se chegou a um acordo final", acrescentou a fonte europeia.

Segundo a mesma fonte, Bissau impôs condições financeiras "irrealistas e pouco justificáveis", bem como "condições técnicas inaceitáveis" para que a frota da UE continuasse a pescar nas suas águas, o que levou a um impasse e consequente saída da frota comunitária das águas guineenses.

Local de armazenamento de peixe no porto da Ilha de Bubaque (Bijagós)

Bissau conta com apoio europeu nas legislativas

No discurso desta quarta-feira, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, disse também contar com o apoio da organização europeia para as eleições legislativas, que se devem realizar a 18 de novembro.

"Nesta fase, em que estamos a preparar as eleições na Guiné-Bissau, vamos contar com a União Europeia, como sempre contamos em todos os aspetos", disse o primeiro-ministro.

"Já conhecemos o montante avançado pela Comissão Europeia" para o financiamento das eleições, disse, sem dar mais pormenores.

O primeiro-ministro guineense sublinhou também que a Guiné-Bissau espera continuar a contar com a União Europeia no "acompanhamento e solidariedade" para "resolver os problemas internos de desenvolvimento e democracia".