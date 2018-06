Gana: Corrupção no futebol deixa país em choque

Milhares de cidadãos do Gana quiseram ter a hipótese de ver o vídeo que detalha a corrupção no futebol no país. O trabalho de uma hora e trinta minutos foi produzido pelo famoso e controverso jornalista de investigação Anas Aremeyaw Anas, cuja a verdadeira identidade é desconhecida.

Os espetadores reagem, incrédulos, à medida que conhecem dos detalhes das filmagens secretas que revelam centenas de árbitros, donos de clubes, oficiais de associações de futebol e autoridades de desporto envolvidos em subornos para influenciar resultados e obter vistos para viagens ao estrangeiro. Um dos altos cargos capturados pela câmera oculta de Anas e da sua equipa é o Presidente da Associação Ganesa de Futebol, Kwesi Nyantakyi.

Futebol no Gana afetado pelos casos de corrupção

Nyantakyi foi capturado nas gravações secretas a dizer a potenciais investidores que tinha capacidade de subornar o Presidente do Gana, Nana Akufo Addo, o seu vice-Presidente e outros ministros para assegurar contratos. Também é visto a aceitar um suborno de 65 000 dólares para fazer com que isso aconteça. Nyantakyi também foi conivente na apropriação de parte dos apoios de patrocinadores que eram destinados à liga de futebol do Gana.

Samia Nkrumah, uma das espetadoras, diz que espera que este vídeo sirva de exemplo para quem no futuro considere aceitar subornos.

Joshua Sarpong, outro dos que viram o vídeo diz-se triste e exige que se tomem medidas.“O Presidente da Associação de Futebol tem que se demitir. O comité de ética da Confederação Africana de Futebol (CAF) Tem de o convocar e demiti-lo das suas funções de vice presidente do CAF”, diz.

Objetivo: denunciar a corrupção

O jornalista Anas Aremeyaw Anas

Ainda antes da visualização do vídeo, críticos de Anas, o autor deste trabalho, atacaram a sua integridade e métodos. O jornalista é conhecido pelos trabalhos de investigação sob outra identidade. Um dos assistentes do jornalista, presente durante a exibição do vídeo, disse que Anas está calmo e detalha o que levou o jornalista a avançar com este projeto, que demorou dois anos a fazer.

“Ele não está preocupado. Está bem, está focado e quer alcançar um objetivo particular: desenterrar casos de corrupção. É isso, mais nada. Toda a gente está sempre a falar de corrupção e ganância dentro dos círculos futebolísticos. Estava a manchar a imagem do futebol no Gana. Mas quando fomos analisar e verificar os factos, vimos que valia a pena investigar”, explicou à DW.

E como fica o futebol do Gana depois destas revelações chocantes? O jornalista de desporto e analista, Henry Asante diz que têm de ser feita a “limpeza” necessária.

“Vai ser preciso uma reviravolta. Não sei se haverá essa coragem. Algumas pessoas são inocentes, mas são poucas. Temos de limpar o sistema, tem de haver uma limpeza total na hierarquia do futebol no Gana. Precisamos de pessoas de confiança na liderança”, afirmou.

Entretanto, a FIFA diz que já está a investigar este incidente que também implica outros oficiais desportivos em África. Espera-se que este último trabalho do jornalista Anas traga mudanças à gestão futebolística no Gana nos próximos dias, de forma a recuperar a confiança entre os fãs.