Explosão deixa mortos nos arredores do Parlamento em Mogadíscio | Internacional – Alemanha, Europa, África | DW | 25.03.2018

Um carro-bomba explodiu, este domingo (25.03), perto do Parlamento da Somália, na capital Mogadíscio. Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas. Entre as vítimas mortais está o motorista do veículo e soldados, segundo informou a polícia.

Próximo à área da explosão também está localizado o palácio presidencial, cuja entrada fica a cerca de 200 metros. Segundo a polícia, em declaração à agência de notícias Associated Press (AP), o incidente ocorreu num posto de controlo, quando os agentes de segurança interceptaram um veículo suspeito.

Poucas horas antes, outro carro-bomba nos arredores da capital matou uma pessoa e o motorista, de acordo com a polícia. O policial Mohamed Abdi disse à AP que a explosão ocorreu depois que os soldados chegaram ao local para inspecionar o carro "suspeito" que havia ficado preso numa estrada arenosa na área de Sinka Dheer.

Na última quinta-feira, um ataque semelhante, com carro armadilhado, também ocorreu perto de um hotel em Mogadíscio, deixando pelo menos 14 mortos e 10 feridos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o ataque deste domingo ainda não teve a autoria reivindicada. Entretanto, em Mogadíscio, as zonas que ficam perto de hotéis e de postos de controlo militar são normalmente alvos preferenciais das milícias al Shabaab, com ligações à rede terrorista Al-Qaida, numa campanha para derrubar o Governo apoiado pela comunidade internacional.