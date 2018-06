Etiópia chega a acordo com Eritreia sobre fronteira

A coligação governamental da Etiópia "decidiu aplicar plenamente" o acordo de Argel, assinado em 2000 para acabar com o conflito entre os dois países, segundo um comunicado governamental, anunciou o Executivo na terça-feira à noite (05.06).

Este anúncio é um passo importante na política do novo primeiro-ministro, Abiy Ahmed, que tinha prometido no seu discurso de tomada de posse, em abril, trabalhar para restaurar a paz com a Eritreia.

"O Governo eritreu deve adotar a mesma posição sem condições prévias e aceitar o nosso apelo à restauração da paz há muito perdida entre os dois países irmãos", acrescentou a coligação governamental, no comunicado.

A Eritreia acedeu à independência em 1993, fazendo com que a Etiópia perdesse a sua única costa, para o Mar Vermelho.

Entre 1998 e 2000, os dois vizinhos travaram uma guerra, que provocou pelo menos 80 mil mortos, com a questão da delimitação da fronteira a figurar entre as razões do conflito. Desde então, os dois países mantêm numerosas forças ao longo da fronteira comum, de mil quilómetros.