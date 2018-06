Em Inhambane, Filipe Nyusi não fala sobre ataques no norte

Há cada vez mais deslocados no centro de Moçambique

Faltar à escola

Para além do trauma e do medo constante, a escalada do conflito interno em Moçambique terá outras consequências no futuro das crianças do centro do país. Chinaira José é uma de várias centenas de estudantes que ao serem obrigados a sair da sua zona de residência têm de faltar às aulas, pondo em risco a sua formação escolar.

Autoria: Bernardo Jequete (Chimoio), nn