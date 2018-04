Eleições na Serra Leoa: Ambos os lados cantam vitória  

Os dois candidatos à Presidência da Serra Leoa concordaram esta segunda-feira (02.04) em assinar um pacto para respeitar o sistema de contagem de votos da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), para amenizar a disputa pós-eleitoral.

À saída de um encontro promovido pela CEN, o líder da oposição do Partido Popular da Serra Leoa, Julius Maada Bio, abraçou o oponente Samura Kamara, do Congresso de Todo o Povo, e garantiu que respeitará os resultados finais.

"Eu já aceitei resultados anteriores. Sou democrata e tenho um espírito muito competitivo. Toda a gente sabe o que eu fiz em 2012 e, se é uma eleição livre e justa, e eu acho que é, o processo de contagem deve continuar a ser transparente. Aconteça o que acontecer, vou aceitar os resultados", prometeu Maada Bio.

Na reunião estiveram presentes os chefes das missões da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da Commonwealth e o Representante do Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e do Sahel.

Segunda volta das presidenciais na Serra Leoa decorreu sob fortes medidas de segurança

72 horas até conhecer resultados

Do lado dos apoiantes do Partido Popular da Serra Leoa já se canta vitória. Os resultados provisórios de uma contagem interna deste partido colocam Maada Bio na frente com 54,11% dos votos contra is mais de 42% de Kamara.

Mas do lado do partido no poder, os militantes também se mostram confiantes: "Conseguimos melhorias significativas, fizemos o que o Partido Popular não conseguiu fazer, o que nos dá a convicção de que estamos definitivamente do lado dos vencedores", afirmou um militante.

Albert Massaquoi, porta-voz da CEN, anunciou na segunda-feira que os resultados finais deverão ser divulgados "nas próximas 72 horas".

A segunda volta das presidenciais na Serra Leoa aconteceu no sábado sob forte presença militar.

Cerca de 3,2 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolher o próximo Presidente. Esta segunda volta estava prevista para 27 de março, mas um recurso judicial apresentado por figuras do partido no poder exigiu uma auditoria aos sistemas internos da Comissão Eleitoral por suspeita de fraude.

O novo Chefe de Estado sucederá a Ernest Bai Koroma que, após 11 anos no poder, cumpriu os dois mandatos permitidos pela Constituição.

De acordo com o Banco Mundial, mais de metade da população da Serra Leoa vive com menos 1 euro e 60 cêntimos por dia.