Eintracht Frankfurt bate Bayern Munique e conquista Taça da Alemanha

Eis os campeões nacionais das principais ligas europeias

Barcelona

Regresso às conquistas internas do Barcelona. A equipa de Lionel Messi e companhia destronou o Real Madrid no trono de campeão espanhol. Foi o 25º título dos "blaugrana", o quinto em oito anos. O Real Madrid ficou em terceiro lugar, a 15 pontos do "Barça".