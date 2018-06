Comissão Política da FRELIMO condena ataques em Cabo Delgado

Em comunicado divulgado na quarta-feira (13.06), em Maputo, a Comissão Política da FRELIMO descreveu os membros dos referidos grupos como "malfeitores", exortando as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas (FDS) a agirem de forma "enérgica".

"A Comissão Política condena veementemente os ataques dos malfeitores e os atos de oportunismo que, usando vários meios, manipulam a opinião pública com o objetivo de criar pânico e exorta as populações a manterem-se serenas e a agudizarem a vigilância", diz a nota.

Alguns distritos da província de Cabo Delgado têm sido palco de ataques armados, desde outubro do ano passado. Nas últimas semanas, mais de 20 pessoas foram assassinadas, incluindo algumas decapitadas, e dezenas de casas incendiadas durante os ataques.

O distrito de Palma, um dos atingidos pela violência, vai ser a base das multinacionais que se preparam para realizar avultados investimentos na exploração de gás natural.

Casas destruídas por grupos armados na aldeia de Mucojo, distrito de Macomia.

Consensos com vista à paz

No mesmo comunicado, aquele órgão de direção do partido no poder em Moçambique apelou à bancada da FRELIMO na Assembleia da República para se empenhar na obtenção de consensos com a oposição em torno do pacote legislativo sobre a descentralização do país, durante a sessão extraordinária agendada para a próxima semana.

"A Comissão Política encoraja a bancada da FRELIMO a prosseguir firme na busca de consensos para a viabilização da revisão do pacote legislativo sobre a descentralização com vista ao alcance da Paz efetiva e duradoura", lê-se no documento.