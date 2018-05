China-África: Relações económicas potenciam aprendizagem de mandarim  

Já são mais de meio milhão de cidadãos chineses no continente africano, entre trabalhadores expatriados donos de empresas e famílias. No Quénia, companhias chinesas estão por trás de grandes infraestruturas. Para acompanhar o fenómeno, escolas de ensino de língua chinesa propagam-se pelo país.

Numa escola em Ruiro, a norte de Nairobi, no Quénia, crianças e adolescentes repetem palavras em mandarim que o professor lhes diz. Têm entre sete e trezes anos. Uma das estudantes é a Lúcia. Aos trezes anos, já pensa nas portas que saber falar mandarim lhe pode abrir:

Algumas crianças começam a aprender chinês logo com 7 anos

"É uma língua interessante para aprender. Quando for para outro país, posso ensinar outras pessoas a falarem chinês. Também posso ajudar na tradução", conta a adolescente

O professor, James, concorda que aprender este idioma vai ser vantajoso para os seus pupilos, numa altura em que o seu país acolhe grandes empreendimentos chineses.

"Agora, as pessoas que que de facto estão aqui no país a fazer muitas coisas, por causa da cooperação com o Governo, são os chineses. Por isso precisamos de tradutores, pessoas que falem umas com as outras".

O professor defende que quanto mais cedo os estudantes começarem, melhor, pois "quando alcançarem níveis de escolaridade mais altos vão saber falar bem e podem ser enquadrados em qualquer área do mercado de trabalho", conclui.

Vantagens e desafios

Em Nairobi, a oferta de cursos de chinês abrange todas as idades. Profissionais, estudantes e licenciados à procura de emprego num mercado competitivo procuram muito as aulas de chinês.

Em Nairobi, nas aulas também há espaço para cultura: aprendem-se músicas e poemas

Faith Wnjiku apaixonou-se pela língua e cultura chinesas há muito tempo. Depois de estudar na China durante um ano, já fala fluentemente a língua e criou o seu próprio instituto "O Centro de Descoberta Cultural da China". Conta que este é um bom momento para aprender a língua,

"Sinto que é bom para os quenianos aprenderem mandarim. O Governo está a cooperar com pessoas chinesas para construir infraestruturas no Quénia. As empresas chinesas precisam de empregados. 90% deles devem ser cidadãos quenianos, de acordo com as regras do Governo".

Ouvir o áudio 02:55 Ao vivo agora 02:55 min China-África: Relações económicas potenciam aprendizagem de mandarim

Aprender esta língua pode ser difícil, mas traz benefícios. Benson Kawangire, de quase 30 anos, encontrou emprego como intérprete para a companhia ferroviária "Standard Gauge", que está a construir a linha de comboio entre Nairobi e Mombasa. Gosta do seu trabalho, mas fala de algumas barreiras culturais, uma delas, a noção do tempo.

"Para os quenianos não é muito importante. Os chineses são muito estritos no que diz respeito à pontualidade, dentro e fora do serviço. Eles começam a trabalhar muito mais cedo", justifica.

Faith Wnjiku concorda com o choque que por vezes acontece entre as duas culturas, onde por vezes ocorrem desentendimentos mútuos. Para ela o Governo queniano deve fazer por proteger os cidadãos.

"Ter regras ou sanções que garantam que os quenianos terão o seu lugar e que os chineses não podem fazer tudo o que querem", sugere. Faith espera que o seu centro, bem como outras escolas de ensino de mandarim, além do conhecimento do idioma, possam ter um papel importante na melhoria do entendimento entre chineses e quenianos.

Relações económicas e culturais de mão dada

Cooperação económica e promoção linguística andam juntas

Os países de língua portuguesa não estão fora do radar chinês, quer na parte económica, quer cultural. Em Moçambique, a 13 de maio, iniciou-se a construção de um Centro Cultural Moçambique-China, integrado na Universidade Eduardo Mondlane, onde desde há poucos anos já existe a licenciatura em Língua, Literatura e Cultura chinesa. A obra custará cerca de 60 milhões de euros e está a cargo de uma empresa da China.

Em Cabo Verde, no ano passado, o ensino de mandarim passou a estar disponível em algumas escolas para alunos já no nono ano. Antes, já era acessível a estudantes do nível universitário.

Em outubro, o Fórum Macau, plataforma de reforço da cooperação multilateral entre a China e Países língua portuguesa, celebra 15 anos e anda em périplo pelos países a analisar de que forma se pode dar continuidade à cooperação. Só no ano passado, as trocas comerciais entre a China e a lusofonia atingiram um valor de quase 100 mil milhões de euros, um crescimento de 30% face ao ano anterior.