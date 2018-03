Cabo Verde quer que morna seja Património Cultural Imaterial da UNESCO | NOTÍCIAS | DW | 26.03.2018

Dez cantoras dos PALOP que fazem sucesso na Europa

Deolinda Kinzimba

Pode ainda não andar pela ribalta internacional, mas, aos 20 anos, a angolana Deolinda Kinzimba fez história ao sagrar-se vencedora da terceira edição do programa "The Voice Portugal", em 2015. A poderosa interpretação de "I will always love you" de Whitney Houston conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Em 2017, lançou o primeiro álbum.

Autoria: Vera Covelo Tavares