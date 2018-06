Burundi: Nkurunziza diz que só fica até 2020, oposição duvida

Burundi: Cronologia de uma longa crise

Uma paz frágil

Com o passar do tempo, a vida voltou à normalidade nas ruas de Bujumbura, mas as queixas políticas continuaram a ser as mesmas. Em setembro de 2016, investigadores da ONU anunciaram provas de graves violações dos direitos humanos, incluindo tortura e assassinatos por parte de membros do Estado. Os investigadores também alertaram para a crescente tensão étnica.