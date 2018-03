Bayajida: A lenda dos Hauçá | Raízes Africanas - História de África | DW | 20.03.2018

Nascimento: Como a maior parte da lenda foi transmitida através da história oral, não há registo da data de nascimento ou da morte de Bayajida. Acredita-se que tenha nascido em Bagdade, no atual Iraque, e depois de um desentendimento com o império Kanem em Bornu, se tenha instalado em Daura, hoje Katsina (Nigéria).

Território Hauçá: Bayajida teve três filhos: um da sua primeira mulher (filha do governante do Império de Borno) chamada Biram, uma da rainha Daurama, chamada Bawo, e outro de uma concubina. Bawo teve seis filhos que, juntamente com o seu tio Biram, governaram os sete estados legítimos de Hauçá, agora conhecidos como Daura, Kano, Katsina, Zaria, Gobir, Rano e Hadeja.

Conta a lenda que, há muitos séculos atrás, um príncipe árabe, vindo de Bagdade e de nome Bayajida, trouxe os primeiros cavalos para o Reino Hauçá, no norte da atual Nigéria. Como a sua lenda - fundamental para perceber a história do nascimento dos estados Hauçá no norte da Nigéria - foi passada de boca em boca, é difícil saber ao certo em que época terá vivido o príncipe ou até se existiu de verdade.

Segundo a lenda, depois de uma zanga com o seu pai, Bayajida terá partido para África, tendo sob o seu comando uma poderosa cavalaria. Acabou por ir parar a Daura, no norte da Nigéria. Aqui, Bayajida matou uma cobra que estava a impedir a população de ir buscar água a um poço. Como recompensa, recebeu a mão da rainha de Daura.

Mas será esta história baseada em factos reais? Ado Mahaman, professor de História da Universidade de Tahoua no Níger, duvida. "Para o provar, cientistas e arqueólogos deveriam examinar o poço para determinar há quantos anos existe, sobretudo porque a área em que o poço está localizado tem duas correntes, o que anula a história de que havia escassez de água nesta área", explica à DW.

Ainda assim, e independentemente da história ser real ou não, a tradição hauçá foi construída em torno dela. Segundo a lenda, Bayajida e a rainha de Daura não tiveram filhos no início, tendo-lhe a rainha arranjado uma concubina. As duas mulheres ficaram grávidas e tiveram ambas filhos. O filho da rainha Daura teve seis filhos que, juntamente com o pai, governaram o que hoje se conhece como os sete estados Hauçá legítimos. O filho da concubina teve sete filhos que acabaram por governar os chamados estados menores ou ilegítimos.

Dúvidas

Sendo Bayajida uma peça central na história dos estados Hauçá, é curioso que não haja nenhum registo dele entre os viajantes árabes. O que para o professor Ado Mahaman é indicativo de que a tradição hauçá se baseie numa invenção. "A única coisa que podemos deduzir desta história é que os estados dos impérios Hauçá queriam ter uma origem especial, algo incomum. Assim, poderiam dizer: Eu sou descendente de Bayajida", afirma.

Há quem diga que a lenda de Bayajida surgiu entre os séculos XVI e XIX. No entanto, há indícios de que a cultura hauçá remonta ao século X. Seja como for, Bayajida ainda hoje é vivamente lembrado na Nigéria e as cerimónias de cavaleiros galopantes continuam a desempenhar um papel importante na tradição hauçá atual.

