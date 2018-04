Alemanha: Quatro mortos em ataque com carrinha em Münster

Uma porta-voz do Ministério do Interior da Alemanha, citada pela agência de notícias France Presse, confirma que do ataque resultaram pelo menos quatro mortos, um deles é o autor do atropelamento.

Uma carrinha abalroou este sábado um grupo de pessoas no centro de Münster, no estado federal da Renânia do Norte-Vestfália. "Há várias mortes, incluindo provavelmente o suspeito", adiantou pouco depois do incidente uma porta-voz da polícia alemã. Outra fonte policial citada pela agência de notícias France Presse fala em cerca de 20 feridos.

De acordo os jornais "Der Spiegel" e "Süddeutsche Zeitung", o motorista do veículo suicidou-se com um tiro depois do atropelamento.

Este último jornal escreve que o autor do ataque será um homem de nacionalidade alemã com "perturbações psicológicas".

O atropelamento aconteceu junto ao bar Grosser Kiepenkerl, frequentado por locais e turistas.

Logo após o incidente, a polícia mobilizou um esquema de segurança, isolou a zona e pediu a evacuação da área para facilitar o trabalho das autoridades, indicam as agências de notícias.

O local do incidente foi evacuado e isolado pelas autoridades

As autoridades pedem que se evitem especulações à volta do caso. "Por favor, não espalhe rumores no Twitter, nem no Facebook", lê-se numa mensagem publicada no Twitter. "Estamos no local. Por favor, saia do centro da cidade e vá para casa", insistie a polícia.

O Governo alemão já se manifestou sobre o caso: "Notícias terríveis que nos chegam de Münster", afirmou a deputada Ulrike Demmer, porta-voz do Governo, no Twitter. "Os nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", acrescentou.

O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer (CSU), também já reagiu e mostrou-se "consternado" pelo ataque. Horst Seehofer informou que está em estreito contacto com as autoridades federais da Renânia do Norte-Vestfália.

Entretanto, também a ministra alemã da Justiça, Katarina Barley (SPD), expressou as suas condolências às vítimas e famílias através daquela rede social, dizendo que "tudo deve ser feito para esclarecer a situação". A ministra agradeceu ainda aos operacionais de socorro e segurança no terreno.