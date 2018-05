Alemanha entrega Prémio África a ambientalistas  

Fora de controle, desmatamento na Guiné-Bissau é milionário

As reações internacionais

O embaixador da China na Guiné-Bissau, Yan Banghua, disse que o país não faz negócios ilegais com o país africano, respeita as leis e mantém boa cooperação com o Governo local. O representante do secretário-geral da ONU, José Ramos-Horta, visitou um local onde as madeiras estão sendo cortadas. Ele disse acreditar que a comunidade internacional vá se levantar contra os crimes ambientais.

Autoria: Marcio Pessôa