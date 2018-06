Alemanha: Capturados felinos que escaparam de zoológico

Dois leões, dois tigres e um jaguar escaparam nesta sexta-feira (01.06.) de um zoológico da localidade de Lünebach, localizada a cerca de dez quilómetros da fronteira com o Luxemburgo e a Bélgica, no oeste da Alemanha. As autoridades afiram que os animais foram encontrados e capturados. Um urso também fugiu do zoológico, mas foi abatido pelas autoridades.

A região foi atingida por fortes tempestades nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (01.06.), inundando aréas do zoológico, o que enfraqueceu as cercas das jaulas, facilitando assim a fuga dos animais selvagens.

Sem vítimas

Os cerca de 500 habitantes de Lünebach foram aconselhados pelas autoridades a permanecerem em casa durante a busca, que foi organizada por caçadores, bombeiros, polícias e veterinários. Não há registo de vítimas.

Cerca de 60 espécies exóticas e nativas, perto de 400 animais, incluindo tigres e leões siberianos, habitam os 30 hectares do Zoológico de Eifel, de acordo com o estabelecimento. Trata-se de um zoológico particular em funcionamento desde 1972.

De acordo com as autoridades locais, é a primeira vez que os animais escapam do zoológico.